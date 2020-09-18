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Diyarbakır anneleri evlatlarından gelecek mutlu haberleri bekliyor

Terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırılan çocukların annelerinin HDP Diyarbakır il binası önünde başlatmış olduğu oturma eylemi devam ediyor. Ailelerin istedikleri ise bir an önce evlatlarına kavuşmak.

AA18 Eylül 2020 Cuma 13:42 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 13:56
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 382'nci gününe girdi. Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş, ömrünün sonuna kadar kızının peşini bırakmayacağını söyledi. Kızının hayatta olup olmadığından dahi haberinin olmadığını vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu: "Kızımdan vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Gözüm yolda, ölünceye kadar onu bekleyeceğim. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızın üstünden elini çeksin, artık yeter, dayanamıyoruz. Bizden, çocuklarımızdan ne istiyorlar? Kızımı götürüp dağda ölüme terk etmişler, bu ne demektir? O kızlara, o çocuklara yazık." Çocuğunun eline silah verenlere tepkisini dile getiren Akkuş, "Ellerine kalem versinler, vatana yararlı evlatlar olsunlar." dedi. Evlatlarına hasret bırakılarak kendilerine zulüm edildiğini aktaran Akkuş, "Anneler çocuklarının peşini bırakmasınlar, evlerinde kalıp susmasınlar." ifadesini kullandı. Kızına seslenen Akkuş, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

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