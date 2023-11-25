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Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1545'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam eden annelerden Fadime Aksu, evladından 10 senedir haber almadığını söyledi.

Oğlunu çok özlediğini ve eylemine kararlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Aksu, "Eylemi sonuna kadar sürdüreceğim. Onlar bizi bu eylemimizden yıldıramaz. Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Benim çocuğum babasız, yetim büyüdü, evladımı istiyorum." dedi.

Kardeşi Abdurahman Dağdelen için eyleme katılan Şehmus Çelebi ise, kardeşinin 13 yaşındayken okulun önünden dağa kaçırıldığını belirtti.

8 yıldır kardeşinden haber alamadığını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Kardeşim için 2 yıldır eylemdeyim. Bu eylem sayesinde bir çok çocuk geri döndü, inşallah benim kardeşim de gelir. Burada mücadelemi vereceğim. 13 yaşındaki bir çocuktan ne istediler? Kardeşimi HDP ve PKK'dan istiyorum. Kardeşim ve diğer çocuklar gelinceye kadar buradayım. Kardeşim, gel polisimize, askerimize teslim ol. Sana HDP ve PKK zarar veriyor."

  • Diyarbakır anneleri

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