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Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetinde: Kararlı bekleyişin 2008'inci günü

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, eski HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi ramazan ayında da devam ediyor. 3 Eylül 2019'da başlayan nöbet, 2008'inci gününe ulaştı.

AA2 Mart 2025 Pazar 16:43 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetinde: Kararlı bekleyişin 2008'inci günü
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2008'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, kızı Fadime'nin yolunu gözlediğini belirtti.

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Levent, "Fadime'mi almadan buradan gitmeyeceğim. Kızım eğer beni duyuyor, görüyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Seni çok özledim. Şu mübarek günlerin, ramazan ayının hürmetine bu çadırda yolunuzu gözlüyoruz." dedi.

Anne Necibe Çifçi de oğlu Rojhat'a kavuşma umuduyla eyleme başladığını belirtti.

Evlat acısının çok zor olduğunu anlatan Çifçi, "Evlat acısına artık dayanamıyoruz, yüreğimiz parçalandı." ifadesini kullandı.

Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Gözümüz yolunuzda, dönün, gelin kavuşalım. Allah'ın izniyle devletin gücüyle size kavuşacağız." diye konuştu.

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