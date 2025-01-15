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Diyarbakır anneleri 'Terörsüz Türkiye' sürecine 'teslim ol' çağrısıyla destek verdi

Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Anneler, 'Terörsüz Türkiye' sürecine de tam destek verdiklerini söyledi.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 14:11 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri 'Terörsüz Türkiye' sürecine 'teslim ol' çağrısıyla destek verdi
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3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Anneler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Hayal Demir'in annesi Süheyla Demir, Ağrı'dan oturma eylemine katıldığını belirterek, "6 yıldır evlatlarımız için anneler ve babalar olarak mücadele ediyoruz. Bir süreç başladı. Bu süreç de inşallah başarılı olur, evlatlarımızı o zalimlerin ellerinden kurtarırlar. Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, onlara sonsuz sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. İlk günden beri hep arkamızdaydılar, hep bize destek verdiler. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız bizim ve evlatlarımız için bir şeyler yapacak. Yeter artık diyoruz bu annelerin ciğeri yanmasın. Evlatlarımızın elinden kalem alıp silah verdiler dağa, taşa mahkum ettiler" ifadelerini kullandı.

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Tokay'ın babası Ömer Tokay da 2011 yılında oğlunun kandırılıp götürüldüğünü söyledi. Tokay, "HDP çocuğumu alıp PKK'ya teslim etti. 2014'te belediyenin önünde eylem yaptım bizi tazyikli su ile kaldırdılar ama yine de mücadelemize devam ettik" dedi.

Oğluna seslenen Tokay, "Sesimi duyuyorsan gel. Devlete teslim ol. 58 arkadaşın geldi hiçbir tanesi ceza almadı. Gel sen de annenin, babanın kucağına otur. Eğer bir süreç var ise özellikle bizim çocuklarımız için başlatsınlar" şeklinde konuştu.

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