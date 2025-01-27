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Diyarbakır annelerinden evlat nöbeti için kararlılık mesajı

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinden evlat nöbeti için kararlılık mesajı
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1974'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, yıllardır göremediği oğlu Aziz'i çok özlediğini söyledi.

Ailelerin 6 yıldır mücadele ettiğini kaydeden Demir, "Çocuklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evlatlarımızı alacağız. Çocuğuma hasret kaldım, onun yüzünü görmek, sesini duymak istiyorum. 9 yıldır evladımı görmedim. Oğlumu istiyorum." ifadelerini kullandı.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının üniversitede okuduğu sırada 2015'te kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Erdinç, "Sonuna kadar bu eylemi sürdüreceğim. Evladım gelmezse hakkımı helal etmem. Gel kurban olayım gel güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti
  • HDP il binası

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