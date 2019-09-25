Diyarbakır annelerine kadın desteği

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Oturma eylemine devam eden annelere destek için Tekirdağ Hasan Ali Yücel Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Teröre lanet annelere destek", "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız" ve "Annelerin acılarına duyarsız kalmayın" dövizleri taşıyarak terörü lanetledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Tekirdağ Kadınlar Komisyonu Başkanı Yasemin Keskin, annelerin başlattığı direnişin, teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını söyledi.

Keskin, tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır." dedi.

Herkesin, "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olması gerektiğini vurgulayan Keskin, "Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

- Kırklareli

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelenler, "Evlat nöbetinde Diyarbakırlı annelerin yanındayız" pankartı açtı.

Basın açıklamasını okuyan Sibel Doğruöz, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olduklarını ifade etti.

Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olduklarına işaret eden Doğruöz, "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerimizin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı halen kurumadı." dedi.

- Edirne

Edirne'de Saraçlar Caddesi Merkez Postane önünde bir araya gelen kadınlar, Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek verdi.

Burada basın açıklamasını okuyan milli tekvandocu Nur Demir, Diyarbakır annelerinin teröre meydan okuduğunu söyledi.

Edirne'den Kars'a tüm annelerin tek yürek olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti: "Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız."