İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Diyarbakır Anneleri'ne şehir dışından katılan anneler memleketlerine gönderildi' iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Diyarbakır Anneleri'ne şehir dışından katılan anneler memleketlerine gönderildi" iddiası doğru değildir.



Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 2019 yılında başlattığı oturma eylemi devam etmektedir.



Devletimiz, tüm... pic.twitter.com/USuAMOsNUE — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 12, 2024

DMM'den yapılan açıklamada, "Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 2019 yılında başlattığı oturma eylemi devam etmektedir. Devletimiz, tüm kademeleriyle Türkiye'nin birçok ilinden eyleme katılan ailelere desteğini sürdürmekte ve ailelerin çocuklarına kavuşması için titiz bir çalışma yürütmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.