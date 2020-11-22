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Güncel

Diyarbakır annelerine tüküren kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbeti tutan annelere tüküren kişi, ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

AA22 Kasım 2020 Pazar 13:57 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 13:58
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Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde HDP İl Başkanlığı binasından çıkan İ.Ç, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren annelere tükürüp, "Burada boşuna oturuyorsunuz." dedi.

Bunun üzerine evlat nöbetindeki aileler, İ.Ç'ye tepki gösterdi. Taraflar arasında gerginliğin büyümesi ihtimali üzerine polis, İ.Ç'yi muhafaza altına aldı.

Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne giden aileler, İ.Ç'den şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında evlat nöbetindeki ailelere tüküren İ.Ç. gözaltına alındı.

İ.Ç'nin, HDP Silvan İlçe Başkanlığının 2017'deki yedek meclis üyesi olduğu öğrenildi.

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