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Diyarbakır annelerinin acılı bekleyişi sürüyor

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin acılı bekleyişi sürüyor
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1620'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

"Fadime'min peşindeyim. Kızımı almadan da gitmeyeceğim. Kızıma kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğim. Evladımın peşini bırakmayacağım. Evladımı almadan geri dönmeyeceğim" diyen Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Baba Nurettin Ödümlü ise oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Evladını beklediğini dile getiren Ödümlü, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini ifade etti.

  • Diyarbakır anneleri
  • HDP il binası
  • oturma eylemi

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