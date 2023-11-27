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  • Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbeti 1547. gününde
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Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbeti 1547. gününde

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbeti 1547. gününde
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, 1547 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

Oğlu Yavuz'un Sakarya'da üniversite okurken HDP Gençlik Kolları tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Sevgi Çakmak evladına geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Oğlundan 9 yıldır haber alamadığını belirten Çakmak, "Oğlum Sakarya'da üniversite okuyordu orada HDP Gençlik Kolları kandırıp dağa götürdü. 9 yıldır hiçbir şekilde haber alamıyoruz. 4 yıldır burada evlat nöbetine devam ediyorum. Yavuz eğer beni görüp duyuyorsan bir kere sesini duyayım. Neredeysen gel. Kapım sonuna kadar sana açıktır" dedi.

Kızı Fadime'nin üniversite okurken 2 arkadaşı tarafında kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren anne Hatice Levent evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

9 yıldır evladını peşinde olduğunu söyleyen Levent, "Kızım Fadime'm için Kütahya'dan geldim. Kızım eğer beni görüp duyuyorsan dön gel geri. Kızımı 2014 yılında Bitlis'te üniversite okurken 2 arkadaşı kandırarak dağa kaçırdı. 9 yıldır yavrumun peşindeyim alamdan da hiçbir yere gitmeyeceğim" diye konuştu.

  • Diyarbakır Anneleri

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