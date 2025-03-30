Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bayramda da sürüyor

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2036'ncı güne ulaştı.

Yaz, kış, salgın, ramazan ayı demeden evlat nöbetini sürdüren aileler, bayramda da evlatlarından müjdeli haber gelmesini bekliyor.

- "ÇADIRDA 11. BAYRAMI GEÇİRİYORUZ"

Ağrı'dan gelerek kızı Hayal'e kavuşmak için eylem yapan anne Süheyla Demir, AA muhabirine, çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

Evlatlarına kavuşmak istediklerini belirten Demir, "Çadırda 11. bayramı geçiriyoruz, evlatlarımızı bekliyoruz. Şu anda çocuklarımla, eşimle ve ailemle bayramı geçirmek isterdim ama buruk bir şekilde eylem çadırında bayrama girdik. 21 bayramdır kızımdan ayrıyım. Sonuna kadar buradayız, mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz, kararlıyız." dedi.

Herkesin bayramını kutladığını ifade eden Demir, Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla bir arada kutlamayı dilediklerini belirtti.

Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Mahmut için eylem yapan Bedriye Uslu da evladına kavuşana kadar mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Uslu, "31 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Oğluma kavuşmayı, onu bağrıma basıp bayramımızı güzel geçirmeyi çok istiyorum. İçim buruk, ciğerim yanık. Her bayramda Mahmut'un yolunu gözlüyorum." diye konuştu.

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Çadırda 11. bayramı geçirdiklerini anlatan Ödümlü, "Evladımızı bekliyoruz. Ne gecemiz ne de gündüzümüz var. Evladımız gelene kadar burada mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.