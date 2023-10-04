Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat bekleyişi bin 491 gündür kararlı bir şekilde devam ediyor.

Oğlu Aziz için evlat nöbeti tutan anne Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Oğlunu almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen Demir, "Oğlum Aziz için buradayım. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ne istediler benim oğlumdan, dağda taşta mahkum ettiler. Kendi çocukları Avrupalarda okuyorlar, bizim çocuklarımızda dağda. Aziz, neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Arkadaşlarının hepsi geldi. Seni çok özledim gel artık" dedi.