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  • Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor: HDP oğlumu nasıl götürdüyse öyle de getirsin
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor: HDP oğlumu nasıl götürdüyse öyle de getirsin

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

AA3 Kasım 2024 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor: HDP oğlumu nasıl götürdüyse öyle de getirsin
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1889'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, 10 yıldır göremediği kızı Fadime'yi çok özlediğini söyledi.

"YAVRUMU İSTİYORUM"

Evladının kalem tutan eline silah verildiğini ifade eden Levent, "Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Yavrumu istiyorum." dedi.

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"EVLADIMI HDP'DEN İSTİYORUM"

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü ifade etti. Ödümlü, şunları söyledi:

"Evladımı HDP'den istiyorum.10 yıldır evladımın sesini duymadım. Kış, yağmur, kar demeden sürekli buradayız, bu çadırdayız. Evladım gelene kadar da buradan ayrılmayacağım. HDP (oğlumu) nasıl götürdüyse öyle de getirsin."

Ödümlü, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini belirtti.

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