AA 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:19 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:32

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, evladının kaçırılmadan önce Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuduğunu ve muhabir olma hayali kurduğunu söyledi.

"Dağda bir çocuk kalmayana kadar eylemimize devam edeceğiz. Oğlumun üniversiteden mezun olmasına iki ayı kalmıştı. Elinden kalemi aldılar, oğlumu dağa kaçırdılar. Oğlum dünyaya haber yapacaktı. Dünyaya hayırlı bir evlat olacaktı. HDP oğlumu dağa kaçırdı."

Oğluna seslenen Nilifırka,"Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel teslim ol. Türkiye'miz, devletimiz güçlüdür. Devletimiz arkamızdadır. Gel devlete adalete teslim ol."

6 yıl önce İstanbul'dan 14 yaşında kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl ise HDP'den bir yıldır çocuklarının kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapılmadığını belirtti.





HDP'li milletvekillerinin kendilerini görmezden geldiğini dile getiren Bingöl, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı götürmüş dağda ölüme terk etmiş. Bizi de burada ölüme terk etmişler. Kürtlerin kanı üzerinde rant kuruyorsun. Cebine para alıyorsun. Ondan sonra çıkacaksın yok ben Kurdistan kuracağım diyorsun. 41 yıldır sen (HDP) Kürtlere ne yaptın? 41 yıldır sen Kürtlerin kanı üzerinde rant oynuyorsun. Kürtlerin çocuklarını alıp götürüyorsun dağda, mağaralarda ölüme terk ediyorsunuz."

Oğlunun güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan Bingöl, "Tuncay oğlum 378 gündür bunların (HDP) kapılarında oturuyoruz. Oğlum eğer sen beni duyuyorsan, görüyorsan kaç Türk askerini, polisini nerede görüyorsan kaç teslim ol." diye konuştu.





