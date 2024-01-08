Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1590'ıncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fadime Aksu, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle eyleme devam ettiklerini belirten Aksu, "Çocuğumu alana kadar mücadeleme devam edeceğim. Çocuğumu çok özledim." dedi.

Aksu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Nazlı Sancar da yıllardır haber alamadığı kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

Kızına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini anlatan Sancar, "12 yıldır evlat acısı çekiyorum. Evlatlarımız gelene kadar içimiz buruk. HDP ile PKK'dan kızımı istiyorum. Buradaki haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

