İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8955
  • EURO
    32,7451
  • ALTIN
    1942.52
  • BIST100
    7776.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Güncel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
ABONE OL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1590'ıncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fadime Aksu, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle eyleme devam ettiklerini belirten Aksu, "Çocuğumu alana kadar mücadeleme devam edeceğim. Çocuğumu çok özledim." dedi.

Aksu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Nazlı Sancar da yıllardır haber alamadığı kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

Kızına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini anlatan Sancar, "12 yıldır evlat acısı çekiyorum. Evlatlarımız gelene kadar içimiz buruk. HDP ile PKK'dan kızımı istiyorum. Buradaki haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraftaki: Anne Nazlı Sancar

  • Diyarbakır anneleri
  • oturma eylemi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.