İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3193
  • EURO
    35,1253
  • ALTIN
    2295.36
  • BIST100
    9036.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

AA28 Mart 2024 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
ABONE OL

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1669'uncu gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını belirten Elhaman, "Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Anneler olarak buradayız. 20 yıl da geçse eylemimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut'a kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceğini belirtti.

Uslu, "Kararlıyım, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlumun peşini bırakmıyorum. Oğlumu çok özledim." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.