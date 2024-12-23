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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1939'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, kızı Hayal'e kavuşma umuduyla eylemi sürdürdüğünü söyledi.

Demir, 10 yıldır görmediği kızını çok özlediğini anlatarak, "Yaz, kış demeden burada bekliyoruz. Kararlıyız, evlatlarımızı terörün pençesinden kurtaracağız. Tek bir evladımız dağda kalmayana kadar buradayız." dedi.

Anne Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Ercan İlhan için Hakkari'den gelerek eylem yapan anne Sedika Alkan da Kürtçe, oğlu Ercan'a kavuşmak istediğini belirtti.

Alkan, "Oğlumun sağ salim dönmesini istiyorum. Oğlum gelene kadar bu çadırdan gitmeyeceğim." diye konuştu.

- "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" düzenlenecek

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer de oturma eylemi yapılan alanda 25 Aralık'ta "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" düzenleyeceklerini belirtti.

Biçer, "Sesimizi teröre karşı yükseltiyoruz. 25 Aralık'ta davetimiz üzerine Grup Tillo ile burada bir program düzenleyeceğiz. Herkesi Diyarbakır annelerine ses ve nefes olmaya davet istiyoruz." diye konuştu.

  • Diyarbakır anneleri
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