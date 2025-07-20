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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 15:58 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2148'inci gününde devam ediyor.

Kentte, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen her gün evlat nöbeti tuttukları çadıra gelen aileler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdürüyor.

Annelerden Bedriye Uslu, 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını belirtti.

Eylemlerini yaz-kış, yağmur-çamur demeden kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Usla, "Çok sıcak, insan evden dışarıya adım atamıyor ama oğlum için eylemden vazgeçmiyorum. Oğlumu alana kadar buraya geleceğim." dedi.

Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de evlatlarına kavuşmak için 6 yıldır eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini anımsattı.

Kentteki sıcaklığa rağmen her gün eylemlerine devam ettiğini söyleyen Demir, "Biz buraya çocuklarımız için geliyoruz. Çocuklarımızı almaya kararlıyız. Çocuklarımız gelene kadar buradan kalmayacağız." şeklinde konuştu.

Demir, Diyarbakır'da yazın çok sıcak geçtiğine işaret ederek, "Evden buraya gelene kadar ter içinde kalıyoruz. Çocuklarımız için olmasaydı hiçbir güç bizi buraya getiremezdi." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti
  • sıcak hava

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