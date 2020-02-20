İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0987
  • EURO
    6,5971
  • ALTIN
    316.658
  • BIST100
    115679
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Güncel

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

AA20 Şubat 2020 Perşembe16:17 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:17

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Erimli köyünden gelen anne Sultan ve baba Mustafa Karahan da 5 yıl önce 19 yaşında dağa götürülen oğlu Mehmet Karahan için oturma eylemine dahil oldu.

Anne Karahan, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 2015 yılında çalışmak için köyden ayrıldığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Oğluna kavuşmak için oturma eylemine katıldığını anlatan Karahan, "Ciğerim yanıyor. Çocuğumun 5 yıldır sesi kulağıma gelmedi. Ölü mü, yaşıyor mu bilmiyorum. Oğlumu istiyorum. İmanınız, vicdanınız yok mu, oğlumu verin bana." dedi.

Karahan, evladını çok özlediğini belirtti.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı
Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana
Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.