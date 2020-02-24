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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi13:34 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 13:34

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine 175'inci gününde yüzüncü aile katıldı.

Şırnak'tan oğulları Metin için gelen baba Ömer ve anne Emine Üstek çifti de oturma eyleminde yer aldı.

Baba Ömer Üstek, yaptığı açıklamada, oğlunun 5 yıl önce henüz 16 yaşındayken HDP'lilerce kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun tehdit edildiği için gelmediğini anlatan Üstek, annelerden etkilenerek HDP il binası önündeki eyleme katılmaya karar verdiğini vurguladı.

Evlat hasreti çektiklerini aktaran Üstek, "Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Evladımın çevresinde hep HDP'liler vardı. Çevresindeki insanlar çocuğumu götürmüş ama kim bilemiyorum." diye konuştu.

Üstek, oğluna terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Irak'ta, İran'da veya Suriye'de, nerede olursa olsun kaç gel." dedi.

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