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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba12:21 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:21

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 177'nci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt ve Tahir Salim çifti de yaklaşık 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğulları Hamza Salim için oturma eylemine dahil oldu.

Tahir Salim, yaptığı açıklama, 6 yıl önce yatılı Kur'an kursunda eğitim gören çocuğunun kaybolduğunu, yaptığı tüm aramalara rağmen onu bulamadığını söyledi.

Evladını HDP'lilerin kaçırdığını vurgulayan Salim, "Oğlumu HDP götürdü, başka kimse götürmedi. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle getirsin. Evladım gelene kadar buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Oğluna terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Tahir Salim, "Gel, devletin adaletine teslim ol. Gel, devlet bizim annemizdir, babamızdır. Sen niye dağa gitmişsin? 6 senedir hasretini, acını çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zümrüt Salim ise Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak için oturma eylemine katıldığını dile getirerek, "Çocuğumu HDP götürdü. Çocuğumu nasıl götürdülerse aynı şekilde geri getirsinler. Biz anne ve babayız, ne hakları var bize bunu yapıyorlar? Çocuğumu çok özledim. Onun yüzünden adeta deliye döndük. Gel, devlete sığın." diye konuştu.

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