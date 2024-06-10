Yerel seçimlerde DEM Parti yönetimine geçen belediyelerde işçilere yönelik baskılar sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 300 kişinin işine son verildi. Evlat nöbetinin sembol isimlerinden anne Ayşegül Biçer, PKK'dan kurtardığı ve büyükşehirde temizlik işçisi olarak çalışan oğlu Mustafa Biçer'e yönelik DEM'liler tarafından yapılan baskılara tepki gösterdi.

KIRSALA GÖNDERİYOR

Akşam Gazetesi'ne konuşan anne Biçer, "Oğlum terör örgütünden kurtulduktan sonra 2 yıldır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Söylendiği gibi masa başı ya da rahat bir işi yoktu. Ancak DEM Parti seçimi kazandıktan sonra oğluma sürekli baskı yapılmaya başladılar. Görevi olmamasına rağmen kırsal alana ağaç budamaya, çim biçmeye yolluyorlar. Mustafa terör örgütünün hedefinde. Kırsal alanda ona bir şey yaparlarsa hesabını kim verecek? Bu şekilde istifaya zorluyorlar" dedi.

Oğlunun Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak tarafından azarlandığı bir görüntüyü paylaşan anne Biçer konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

6-7 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü'nün kuzeni Ahmet Börü ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden mobbing nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Ahmet Börü, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Şehit Yasin Börü'nün kuzeni olduğum için ezin demişler. Allah rızka kefildir bizim sizin gibi iblis insanlara ihtiyacımız yoktur!"