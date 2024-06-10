İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2024 Pazartesi / 4 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4854
  • EURO
    34,9762
  • ALTIN
    2389.38
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işçiye zulüm! Terör örgütü PKK'dan kaçan gence DEM baskısı
Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işçiye zulüm! Terör örgütü PKK'dan kaçan gence DEM baskısı

Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer'in, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlu belediyede işe başlamıştı. DEM'li belediye, Biçer'in oğluna ‘istifa baskısı' yapıyor.

Akşam Gazetesi10 Haziran 2024 Pazartesi 07:53 - Güncelleme:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işçiye zulüm! Terör örgütü PKK'dan kaçan gence DEM baskısı
ABONE OL

Yerel seçimlerde DEM Parti yönetimine geçen belediyelerde işçilere yönelik baskılar sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 300 kişinin işine son verildi. Evlat nöbetinin sembol isimlerinden anne Ayşegül Biçer, PKK'dan kurtardığı ve büyükşehirde temizlik işçisi olarak çalışan oğlu Mustafa Biçer'e yönelik DEM'liler tarafından yapılan baskılara tepki gösterdi.

KIRSALA GÖNDERİYOR

Akşam Gazetesi'ne konuşan anne Biçer, "Oğlum terör örgütünden kurtulduktan sonra 2 yıldır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Söylendiği gibi masa başı ya da rahat bir işi yoktu. Ancak DEM Parti seçimi kazandıktan sonra oğluma sürekli baskı yapılmaya başladılar. Görevi olmamasına rağmen kırsal alana ağaç budamaya, çim biçmeye yolluyorlar. Mustafa terör örgütünün hedefinde. Kırsal alanda ona bir şey yaparlarsa hesabını kim verecek? Bu şekilde istifaya zorluyorlar" dedi.

Oğlunun Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak tarafından azarlandığı bir görüntüyü paylaşan anne Biçer konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

YASİN BÖRÜ'NÜN KUZENİNE MOBBİNG

6-7 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü'nün kuzeni Ahmet Börü ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden mobbing nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Yasin Börü

Ahmet Börü, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Şehit Yasin Börü'nün kuzeni olduğum için ezin demişler. Allah rızka kefildir bizim sizin gibi iblis insanlara ihtiyacımız yoktur!"

  • Mustafa Biçer
  • dem parti
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.