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Güncel

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

17 Eylül 2020 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:09
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