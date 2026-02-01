İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
  • Güncel
  • Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yönelik EYP'li saldırı girişiminde 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

1 Şubat 2026 Pazar 11:22
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı girişiminde 3 şahsın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili olarak güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet birimlerimizdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek kamu düzeninin korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir' denildi.

