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Diyarbakır Havalimanı'nda bakıma alınan pist uçuşa açıldı

Diyarbakır Havalimanı'nda onarılan pist yeniden uçuş trafiğine açıldı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 09:47 - Güncelleme:
Diyarbakır Havalimanı'nda bakıma alınan pist uçuşa açıldı
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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı'nda dün 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında çatlak tespit edilmesi üzerine pistte başlatılan bakım ve onarım çalışması tamamlandı.

Pist, bakım ve onarım çalışmasının ardından yeniden uçuş trafiğine açıldı.

Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü, dün rutin kontroller sırasında havalimanı pistinde çatlak tespit edildiğini, uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pistin, gerekli havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlanarak uçuş trafiğine kapatıldığını, pistte bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

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