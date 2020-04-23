23 Nisan 2020 Perşembe 17:23 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 17:23

Diyarbakır 2020 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar, Diyarbakır imsakiye bilgileri ile Diyarbakır sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Diyarbakır için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde yer alıyor. Diyarbakır'da ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Diyarbakır 2020 iftar ve sahur vakitleri ve il il Diyanet ramazan imsakiyesi

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vaktini içeren 2020 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı. Diyarbakır iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu.

Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri! Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Milyarlarca müslüman, Ramazan ayında orucunu tutup ibadetlerini yerine getirecek. Bu kutlu ayı idrak edecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Ramazan imsakiyesi internet üzerinden de görüntülenebilecek. Diyarbakır Ramazan imsakiyesi ve Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

Ramazan ayına kısa bir süre kala Diyanet 2020 il il Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

DİYARBAKIR 2020 İMSAKİYE İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyarbakır'da ilk imsak vakti saat 03.55'te sabah ezan okunmasıyla ilk oruca başlayacak. Diyarbakır için Ramazanın ilk iftar vakti ise saat 19.10'da.

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'a denk gelecek. Namaz vakitleri oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI

Ramazan ayına sayılı günler kala il il iftar vakitleri ve sahur saatleri bilgileri de belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişinin merak ettiği iftar vakti ve sahur saati bilgilerine buradan ulaşabileceksiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

-Kur'ân Okumak ve ve Hatim Yapmak

-Sahur Yapmak

-Faziletine İnanarak Oruç Tutmak

-Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak

-İftar İçin Acele Etmek ve İftar Vermeye Gayret Etmek

- Teravih Namazı Kılmak

- İhlası Muhafaza Etmek

- Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek

- Teheccüt Namazı Kılmak

-Dua Etmek

- Tevbe ve İstiğfar Etmek

- Salat-u Selamı Çoğaltmak

- Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek

- Son On Gün İtikafa Girmek

-Zekat ve Fitre Vermek