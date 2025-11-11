Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren köprüde iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.
Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.
Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.