Güncel

Diyarbakır Kulp'ta viyadük inşaatında iskele faciası: 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren köprüde iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

AA11 Kasım 2025 Salı 13:34 - Güncelleme:
Diyarbakır Kulp'ta viyadük inşaatında iskele faciası: 3 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren köprüde iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.

Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

  • köprü çökmesi
  • kurtarma çalışmaları
  • yaralılar hastanede

Popüler Haberler
