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Diyarbakır Lice'de 5 ton 209 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çuvallarda ve toprağa gömülü bidonlarda 5 ton 209 kilo esrar ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

  • DHA
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Lice kırsalında jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı, 'Bayrak-114 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz-02' ismi verilen müşterek operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi. Yolçatı Köyü stabilize yolundaki menfezde ise teröristlerce yerleştirilen 12 kiloluk tüpten oluşan el yapımı patlayıcı, bulunarak kontrollü şekilde patlatıldı.

Güvenlik güçleri, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda toprağa gömülü jelikon bidonlar içerisinde bin 220 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 500 mavzer mevzisi, jeneratör, 2 bombaatar mühimmatı, 8 pil bloğu, 28 küçük pil, 2 testere, 2 deniz küreği, 6 tencere, 2 jandarma kriminal yeleği, 2 uyku tulumu, 4 akü, 2 büyük tüp, güneş paneli kontrol düğmesi, çok miktarda mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, 3 mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılan demir su kazanı, 110 metre elektrik kablosu, çok sayıda çadır demiri, giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

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