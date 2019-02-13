Diyarbakır Lice'de 5 ton 209 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çuvallarda ve toprağa gömülü bidonlarda 5 ton 209 kilo esrar ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
- DHA
Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi. Yolçatı Köyü stabilize yolundaki menfezde ise teröristlerce yerleştirilen 12 kiloluk tüpten oluşan el yapımı patlayıcı, bulunarak kontrollü şekilde patlatıldı.
Güvenlik güçleri, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda toprağa gömülü jelikon bidonlar içerisinde bin 220 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 500 mavzer mevzisi, jeneratör, 2 bombaatar mühimmatı, 8 pil bloğu, 28 küçük pil, 2 testere, 2 deniz küreği, 6 tencere, 2 jandarma kriminal yeleği, 2 uyku tulumu, 4 akü, 2 büyük tüp, güneş paneli kontrol düğmesi, çok miktarda mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, 3 mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılan demir su kazanı, 110 metre elektrik kablosu, çok sayıda çadır demiri, giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.