Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Diyarbakır, Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığında kullanılan tır ve dorsesi, araç, 4 uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 185 fişek ele geçirildi.

