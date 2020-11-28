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Güncel

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK operasyonu: 15 gözaltı kararı

Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 9'u yakalandı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 15:21 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:21
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