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Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanları gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

26 Haziran 2020 Cuma 13:24 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 13:24
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Teröristlere 'Pençe-Kaplan' darbesi! Hepsi ele geçirildi

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