25 Kasım 2025 Salı
  • Diyarbakır-Şanlıurfa tır devrildi: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Güncel

Diyarbakır-Şanlıurfa tır devrildi: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Nevşehir'den Batman'a giden patates yüklü bir tır, tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Gelengöç Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

25 Kasım 2025 Salı 10:00
Diyarbakır-Şanlıurfa tır devrildi: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ulaşım, devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir'den Batman'a giden Sefa Y. yönetimindeki patates yüklü 50 ADS 646 plakalı tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Gelengöç Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tır ve patateslerin yola savrulması nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Araç kuyruğunun oluşması üzerine diğer şeritten ulaşım çift yönlü olarak kontrollü sağlanıyor.

  • tır devrilmesi
  • şanlıurfa yolu
  • ulaşım kontrolü

