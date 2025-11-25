Diyarbakır-Şanlıurfa tır devrildi: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ulaşım, devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir'den Batman'a giden Sefa Y. yönetimindeki patates yüklü 50 ADS 646 plakalı tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Gelengöç Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen tır ve patateslerin yola savrulması nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Araç kuyruğunun oluşması üzerine diğer şeritten ulaşım çift yönlü olarak kontrollü sağlanıyor.