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Diyarbakır seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi Diyarbakır oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçimlerde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayının ne kadar oy aldığı merak ediliyor. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları star.com.tr'den anlık olarak takip edilebilecek. Peki Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Diyarbakır seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi Diyarbakır oy oranları
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Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gidiyor. Diyarbakır seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci tura, güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Diyarbakır seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

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