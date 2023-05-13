Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Diyarbakır Cumhurbaşkanı, milletvekili canlı seçim sonucu ve oy oranı

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidecek. Diyarbakır seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, Diyarbakır 2023 seçim sonucu ne? 2023 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Adalet Partisi, Zafer Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti ve Yeşil Sol Parti oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi parti kazandı? 2023 Diyarbakır AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2023

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Diyarbakır 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

Diyarbakır Seçim Sonuçları 2023, adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER: