İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3522
  • EURO
    51,4974
  • ALTIN
    6308
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Diyarbakır-Silvan kara yolunda çökme: Ekipler onarım çalışmasına başladı
Güncel

Diyarbakır-Silvan kara yolunda çökme: Ekipler onarım çalışmasına başladı

Diyarbakır-Silvan kara yolunda çökme meydana geldi. Karayolları ve DİSKİ ekipleri oluşan çukurun onarılması için çalışma başlattı.

AA24 Mart 2026 Salı 16:46
ABONE OL

Merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde, Diyarbakır-Silvan kara yolunun ortasında çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Karayolları ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Karayolları ve DİSKİ ekipleri oluşan çukurun onarılması için çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, DİSKİ'ye ait içme suyu hattına ait düşey baca kaynaklı zemin boşalması nedeniyle asfalt kaplama altında lokal çökme meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerekli teknik inceleme ve onarım çalışmaları başlatılmış olup süreç saha ekiplerimiz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda çökme tespit edilen kesimde şerit daraltması ve kontrollü geçiş uygulaması yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hızlarını düşürmeleri önem arz etmektedir."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.