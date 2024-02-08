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Diyarbakır Valiliği duyurdu! 8 günlük yasak ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, 15 Şubat'a kadar kentte yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting, çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinliklerinin 15 Şubat'a kadar yasaklandığını duyurdu.

IHA8 Şubat 2024 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Diyarbakır Valiliği duyurdu! 8 günlük yasak ilan edildi
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Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte 8- 15 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakır Valiliği ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülen etkinlikler, 2911 ve 298 sayılı kanunlar ve benzeri hariç olmak üzere, yasa dışı ve örgütsel çağrılar üzerine Şanlıurfa ilinde yapılacağı öğrenilen kitlesel eylem ve etkinlik ile ilgili olarak bu eylem ve etkinliğe ilimizden de katılım-geçiş olabileceği veya ilimizde de eylem ve etkinlik yapılabileceği değerlendirildiğinde 'kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceği, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden', yalnızca bahse konu yasadışı etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinden bahse konu etkinliğe, jandarma bölgesi dahil, katılmak isteyen veya diğer illerden bahse konu etkinliğe gitmek amacıyla il sınırlarımıza girerek geçiş yapmak isteyen araç, şahıs ve grupların giriş ve çıkışları, dış ilçelerimiz açısından ise araç, şahıs ve grupların bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 08 Şubat günü saat 00.01'den 15 Şubat günü saat 23.59'a kadar 8 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

  • yürüyüşler yasak
  • toplantılar engelli
  • gösteri etkinlikleri iptal

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