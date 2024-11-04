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Diyarbakır Valiliği: Yürüyüş ve eylemler 6 Kasım'a kadar yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinliklerin 6 Kasım'a kadar yasaklandığını duyurdu.

IHA4 Kasım 2024 Pazartesi 17:52 - Güncelleme:
Diyarbakır Valiliği: Yürüyüş ve eylemler 6 Kasım'a kadar yasaklandı
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, haklarında yapılan terör nitelikli soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanının yerine kayyım görevlendirilmesi yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Terör örgütüne müzahir kesimlerce ilimiz genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere ve yalnızca Batman, Mardin, Şanlıurfa illerinde yapılan kayyım atamaları ile sınırlı kalmak üzere açık alanlarda yapılması muhtemel her türlü (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) eylem/etkinlikler ile ilimiz merkez ve dış ilçelerimizde (il mülki sınırları içerisinde) eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla gelebilecek kişilerin, grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden 04/11/2024 saat 13.00'ten 06/11/2024 saat 23.59'a kadar Diyarbakır il sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.

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