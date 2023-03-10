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Diyarbakır Valisi bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerden 7 bin 500'ünün kentteki yurt ve çadırlarda barındığını söyledi.

AA10 Mart 2023 Cuma 18:15 - Güncelleme:
Diyarbakır Valisi bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi
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Vali Su, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve depremde görev yapan AFAD ile çeşitli kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekipleriyle görüştü, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin kentte çok büyük sarsıntıya neden olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından tüm ekiplerin organize olduğunu ve yıkılan 6 binaya müdahale ettiğini belirten Su, ekiplerin cansiperane bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

Su, "Yaklaşık 711 arama kurtarma görevlisi arkadaşımız, bu enkazlardaki arama kurtarma ekiplerinde görev aldı ve hızlı bir çalışma ile de 155 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan kurtardık. 411 vatandaşımız da vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz." dedi.

Kurumların oluşturduğu arama kurtarma ekiplerine yaklaşık 3 ay önce eğitim verdiklerini belirten Su, onların da bu süreçte çok önemli işler başardığını dile getirdi.

Vali Su, kentteki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, ekiplerin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü aktardı.

Depremzedelerin yurtlar ve çadır kentte barındığını ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Şu anda KYK yurtlarımızda 5 bin 500 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Kentimizde de yaklaşık 420 civarında çadırımızda 2000'in üzerinde depremzede kardeşimizi misafir ediyoruz. Orada da her türlü imkanları kendilerine sağladık. Çadır kentimizde her türlü imkanları kendilerine sağladık. Vatandaşlarımız için çamaşırhanemiz dahil sosyal marketi açtık. Banyo, duş ve tuvalet gibi ihtiyaçların hepsi hazır ve kullanılıyor. Çocuklarımız için kreş ve kütüphanede çalışma yapabilecekleri alanlar. Sağlık hizmeti için bir çadırımız, güvenlik ile ilgili bir çadırımız, psikososyal desteği vatandaşlarımıza sağlamak için orada yine görevli bir çadırımız, çocuklarımıza oyun alanları, oyun parkları, Kızılay'ımızla yemek konusu, bunların her biri orada şu anda oradaki vatandaşlarımızın hizmetinde. Onların memnuniyetini arttırmak için de tüm arkadaşlarımızla beraber alışmalarımız devam ediyor."

Kentte barınma talebi olan her vatandaşın ihtiyacını karşılayabildiklerini anlatan Su, "Şu anda çadır kentimizde de 420 çadırımız dolu diğer çadırlarımız boş. İhtiyaç olduğunda da tüm isteyen vatandaşlarımızı orada barındırabiliriz. Ayrıca konteyner kentle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda altyapısı hemen hemen bitmek üzere sonra konteynırlar gelecek ve montesi yapılacak. İsteyen vatandaşlarımızı da konteynır kentimize yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Su'ya ziyaretinde, Vali Yardımcıları Abdullah Çiftçi ile Zerrin Çay Beşikci, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve DBB İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit eşlik etti.

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