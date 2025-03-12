İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2025 Çarşamba / 13 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6123
  • EURO
    39,9378
  • ALTIN
    3436.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Diyarbakır ve Batman'da kaçak silah operasyonu

Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Diyarbakır ve Batman'da kaçak silah operasyonu
ABONE OL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır ve çevre illerde organize suç örgütlerine silah temin eden, suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, şüphelilerin yakalanmamak ve dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarına yaptıkları özel bölümlere silahları sakladıkları belirlendi.

Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 uzun namlulu tüfek, 11 tabanca ve 500 fişek ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.