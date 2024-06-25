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Diyarbakır ve Batman'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır ve Batman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA25 Haziran 2024 Salı 16:47 - Güncelleme:
Diyarbakır ve Batman'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 41, Batman'da 42 derece olarak ölçüldü.

Diyarbakır ve Batman'da sıcaklığının en yüksek olduğu öğlen saatlerinde kent merkezindeki cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların da park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde serinlemeye çalıştığı görüldü.

Diyarbakır'da çocuklar Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Çocuğunu Anzele Parkı'na getirdiğini belirten baba Halit Aylak, çocuğun bir yandan serinlediğini, bir yandan da güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Aylak, "Hava çok sıcak olduğunda çocuklar nerede olursa olsun buraya gelmek istiyorlar. Sıcaklık 40 dereceyi aştığı zaman çocuklar bunalıyor ve buraya gelip serinlemek istiyorlar. Buranın suyu temiz." dedi.

Çocuklardan Muhammet Emirhan Sezer. havanın çok ısındığını ve arkadaşlarıyla serinlemeye geldiğini anlattı.

Süleyman Canbey ise sıcak havada arkadaşlarıyla Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girerek serinlediklerini dile getirdi.

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