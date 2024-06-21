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  • Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi
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Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi.

AA21 Haziran 2024 Cuma 08:47 - Güncelleme:
Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi
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Anız yangınında yaşamını yitiren Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir'in (40) cenazeleri yakınları tarafından Mazıdağı ilçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.

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