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Güncel

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangında can kaybı 11'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.

21 Haziran 2024 Cuma 15:19 - Güncelleme:
Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangında can kaybı 11'e yükseldi
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sunan Koca, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 ambulans ve 3 UMKE timi ile Mardin'den 15 ambulans ve 4 UMKE timi görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor."

BAKAN TUNÇ: YANGINLA İLGİLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Tunç, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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