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  • Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını... Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını... Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi' dedi.

DHA21 Haziran 2024 Cuma 23:29 - Güncelleme:
Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını... Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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