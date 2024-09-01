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Diyarbakır ve Mardin'de bazı alanlar ''geçici özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi

Diyarbakır ve Mardin'de bazı alanlar 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi.

1 Eylül 2024 Pazar 08:56 - Güncelleme:
Diyarbakır ve Mardin'de bazı alanlar ''geçici özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Dağiçi, Yelekli, Dibek, Üçyol, Güzelsu, Üçköy, Düzce ve Eskihisar mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 31 Ağustos 2024-14 Eylül 2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların, bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

DİYARBAKIR'DA BAZI ALANLAR "GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 3-17 Eylül arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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