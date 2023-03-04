İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu
Güncel

Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu
ABONE OL

İki kentte dün başlayan toz taşımını bugün de etkisini sürdürdü.

Kent merkezlerinin yanı sıra ilçeleri de kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının etkisinin gün boyu sürdürmesinin beklendiğini belirterek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.