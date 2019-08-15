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Korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır-Lice karayolu Çay tepe bölgesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

  • Şeyhmus Çakan/24 TV
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Kaza bölgesine giden hava ambulansı ile ambulanslar yaralıları hastaneye taşıdı. Jandarma ekipleri ölenlerin yakınlarını kaza bölgesinden güçlükle uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın hayatı sollama nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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