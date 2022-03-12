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  • Diyarbakır'da 1130 personelle Eren Kış-31 operasyonu başlatıldı!
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Diyarbakır'da 1130 personelle Eren Kış-31 operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 10:04 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:49
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Diyarbakır'da Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1130 personel ve 73 tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

  • Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu
  • Eren Kış-31
  • Diyarbakır

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