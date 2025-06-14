Diyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen başarılı operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Jandarmanın, JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen kenevir bitkisinden 100 tondan fazla toz esrar elde edilebileceğini belirten Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadığını vurguladı.

Açıklamaya göre, operasyonlar; Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş, İstihbarat, Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü.