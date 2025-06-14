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Diyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen büyük çaplı operasyonlarda 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 127 kilogram esrar ele geçirildiğini, 22 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2025 Cumartesi 09:00 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen başarılı operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Jandarmanın, JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen kenevir bitkisinden 100 tondan fazla toz esrar elde edilebileceğini belirten Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadığını vurguladı.

Açıklamaya göre, operasyonlar; Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş, İstihbarat, Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü.

  • Jandarma Diyarbakır
  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • kenevir
  • skunk

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