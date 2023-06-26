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Diyarbakır'da 13 kaçak trafoya el koyuldu

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde kaçak elektrik kullanımına yönelik çalışmalarla aylık yaklaşık 4 milyon liralık kaçak kullanımın önüne geçti.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 13 kaçak trafoya el koyuldu
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 aydır yaşanan engelleme sürecinden sonra savcılığın aldığı kararla harekete geçen Dicle Elektrik saha ekipleri, güvenlik tedbirleriyle söz konusu mahallelerde kontrol yaptı.

Ekipler, tespit edilen 3 megavolt amper gücündeki 13 kaçak trafoya el koydu. Böylece aylık yaklaşık 4 milyon lira, sezonluk ise 16 milyon lira değerindeki kaçak kullanımın önüne geçildi.

Dicle Elektrik İl Müdürlüğü yetkililerinin ifadelerine yer verilen açıklamaya göre, söz konusu mahallelerde yüksek oranlarda kaçak elektrik tüketimi gerçekleştirildi.

Söz konusu bölgedeki kaçak elektrik kullanımına rağmen dağıtım şirketi tarafından elektrik kesintisi yapılmadı ancak kaçak tüketim oranının yüksekliği sebebiyle bölgeye sağlanan elektriğin dağıtımında sıkıntılar yaşandı. Yapılan kontroller sonucunda, yaklaşık 25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki kaçak trafolara el konuldu.

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