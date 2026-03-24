  • Diyarbakır'da 2 barajda kontrollü tahliye yapılacak
Güncel

Diyarbakır'da 2 barajda kontrollü tahliye yapılacak

Diyarbakır'da, Pamukçay ve Başlar barajlarından başlatılan kontrollü su tahliyelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

AA24 Mart 2026 Salı 19:41
Diyarbakır'da 2 barajda kontrollü tahliye yapılacak
Valilikten yapılan açıklamada, baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlarda yüksek akımların meydana gelebildiği ve bu nedenle zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı inşa edilmiş olan Başlar ve Pamukçay barajlarında dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Aynı istikamette bulunan Ambar ve Kuruçay barajlarında da su seviyelerinin durumuna göre gerekli görülmesi halinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir.

Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki vatandaşların, yapılacak duyuruları dikkate alması, baraj ve göl alanına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazisi, bağ, bahçe, geçici barınak gibi yerlerde tedbir alması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

